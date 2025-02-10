Şişli\'de Apart Otel Kurşunlama Olayı

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ŞİŞLİ'de iddiaya göre iki apart otel sahibi arasında anlaşmazlık yaşandı. Çıkan anlaşmazlık sonucu E.Y. diğer apart oteli kurşunladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Şişli İnönü Mahallesi'nde Pazar gecesi 04.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri kurşunlama ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kameralarını incelediğinde apart otele ateş açan kişinin E.Y. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucu şüpheli E.Y. Cumhuriyet Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. E.Y'nin üzerinde olayda kullandığı silah da ele geçirildi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Apart otelin kurşunlanması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin iş yerinin önüne gelerek ateş ettiği ve olay yerinden ayrıldığı anlar görülüyor. Polis ekipleri soruşturma kapsamında, şüphelinin apart otel işlettiği ve aynı caddede bulunan otel sahibiyle fiyat anlaşmazlığı yaşaması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüpheli E.Y. işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' ve 'Ateşli silah bulundurma ve taşıma' kanununa muhalefet suçlarından adliye sevk edildi.