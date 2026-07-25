Şişli'de Binanın Duvarı Yıkıldı - Son Dakika
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Şişli'de Binanın Duvarı Yıkıldı

Şişli\'de Binanın Duvarı Yıkıldı
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Şişli'de 6 katlı binanın üçüncü katındaki dairenin duvarı çöktü, çevre işyerlerine zarar verdi.

Şişli'de 6 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairenin odasının duvarı yıkıldı.

Halaskargazi Mahallesi Kuyumcu İrfan Sokak'ta bulunan binanın üçüncü katındaki dairenin yatak odasının duvarı yıkılarak yandaki araziye düştü. Parçalar çevredeki iş yerlerine zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, zabıta ve polis ekibi sevk edildi.

Zabıta, tutanak tutup olayla ilgili inceleme başlattı.

Dairede yaşayan 97 yaşındaki kadının yazlığında olduğu öğrenildi.

Aynı sokakta bulunan bir iş yerinde çalışan Ceylan Ceylan, gazetecilere, bir anda şiddetli bir gürültü duyduklarını ve deprem olduğunu zannettiklerini söyledi.

Dışarı çıktıklarında binadaki bir dairenin duvarının çöktüğünü gördüklerini belirten Ceylan, kopan parçaların ve demirlerin çalıştığı iş yerine de zarar verdiğini dile getirdi.

Büyük korku yaşadıklarını söyleyen Ceylan, "Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Binada yaşayan teyze, şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Diğer katlardaki insanların hepsi deprem oldu diye aşağıya indi." dedi.

Kaynak: AA

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