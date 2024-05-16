Şişli\'de bir binanın bodrum katındaki depoda çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de bir binanın bodrum katındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gürsel Sokak'taki 7 katlı binanın bodrum katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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