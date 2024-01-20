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Şişli'de bir kadını darbettiği gerekçesiyle taksi şoförünün şoförlük kartı ve araç ruhsatı askıya alındı - Son Dakika
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Şişli'de bir kadını darbettiği gerekçesiyle taksi şoförünün şoförlük kartı ve araç ruhsatı askıya alındı

Mecidiyeköy'de bir kadının taksi şoförü tarafından darbedilmesine ilişkin çekilen görüntü sosyal medyada tepki çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, plakasını belirledikleri taksinin şoförünün sürücü kartı ve araç ruhsatını askıya aldı.

Şişli\'de bir kadını darbettiği gerekçesiyle taksi şoförünün şoförlük kartı ve araç ruhsatı askıya alındı
20.01.2024 - 17:21,
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Şişli'de bir kadını darbettiği gerekçesiyle taksi şoförünün şoförlük kartı ve araç ruhsatı askıya alındı.

Mecidiyeköy'de, gece saatlerinde bir kadının taksi şoförü tarafından darbedilmesine ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntü, paylaşıldığı sosyal medya mecralarında tepki çekti.

Konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, plakasını belirledikleri taksinin şoförünün sürücü kartı ve araç ruhsatını askıya aldı.

Kaynak: AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mecidiyeköy, Şişli, Ulaşım, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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