Şişli'de bir kadını darbettiği gerekçesiyle taksi şoförünün şoförlük kartı ve araç ruhsatı askıya alındı.

Mecidiyeköy'de, gece saatlerinde bir kadının taksi şoförü tarafından darbedilmesine ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntü, paylaşıldığı sosyal medya mecralarında tepki çekti.

Konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, plakasını belirledikleri taksinin şoförünün sürücü kartı ve araç ruhsatını askıya aldı.