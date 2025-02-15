Şişli'de Bodrum Katında Yangın: Baygın Bir Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Şişli'de Bodrum Katında Yangın: Baygın Bir Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Şişli\'de Bodrum Katında Yangın: Baygın Bir Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Şişli'de 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında baygın halde bulunan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

15.02.2025 10:17  Güncelleme: 10:23
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ŞİŞLİ'de 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan kontrollerde içeride baygın halde bulunan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Kuştepe Mahallesi Alev Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katlara duman dolması nedeniyle evlerinden çıkan daire sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Bodrumda yapılan kontrollerde içeride baygın bir kişi olduğu tespit edildi. Bilinci kapalı kadın, itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Ambulansa alınan kadın, Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Bodrum Katında Yangın: Baygın Bir Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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