Şişli'de bunalıma giren adam üst geçitten indirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şişli'de bunalıma giren adam üst geçitten indirildi

Şişli\'de bunalıma giren adam üst geçitten indirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girip üst geçide çıkan Veysi A., müzakereci polisin ikna çabaları sonucu güvenli şekilde indirildi. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen adam, gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'de iddiaya göre ailevi nedenlerden ötürü bunalıma girerek üst geçide çıkan Veysi A. (42), Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci polisin görüşmesi sonrası ikna edilerek aşağı indirildi. Polis ekipleri Veysi A.'nın bulunduğu üst geçit çevresinde güvenlik önlemi alırken, yola branda açıldı. Müzakereci polis tarafından ikna edilen Veysi A. sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.45 sıralarında Şehit Şenol Sağman Üst Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailevi nedenlerden ötürü bunalıma giren ve üst geçide çıkan Veysi A. için çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleriyle, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Veysi A.'nın üst geçitte bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Veysi A.'nın üst geçitteki reklam panosunun üstünde oturduğu anlar görülüyor. Bu sırada yaşananları kayda alan kişinin, "Psikolojisi bozulmuş herhalde arkadaşın. Gerçi hepimizin bozuk. Allah yardımcısı olsun" dediği anlar da görüntülerde yer alıyor. Zaman zaman cep telefonuna bakan Veysi A. bir süre sonra müzakereci polis tarafından ikna edilerek güvenli şekilde üst geçitten indiriliyor.

MÜZAKEREYLE İKNA EDİLDİ

Veysi A. ile müzakere yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci polis şüpheliyi bir süre sonra bulunduğu yerden indirdi. Poliste daha önceden 1 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Veysi A., gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Veysi A., işlemler için Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü. Olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Acil Durum, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de bunalıma giren adam üst geçitten indirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı Batman'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı
Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor O detayı fark etti, 10 bin TL’lik cezadan kurtuldu Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti Kazancı ortaya çıktı Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı
Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar
Süper Lig’de tarihi değişim Çipli top dönemi başlıyor Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor

11:10
Salah Trabzonspor formasını giydi İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah Trabzonspor formasını giydi! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:54
Bahçeli’den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş’la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
10:46
Messi çok fena yakalandı
Messi çok fena yakalandı
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
10:31
Avcılar Belediyesi’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
10:02
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 11:31:14. #7.13#
SON DAKİKA: Şişli'de bunalıma giren adam üst geçitten indirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.