Şişli\'de bunalıma giren adam üst geçitten indirildi

ŞİŞLİ'de iddiaya göre ailevi nedenlerden ötürü bunalıma girerek üst geçide çıkan Veysi A. (42), Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci polisin görüşmesi sonrası ikna edilerek aşağı indirildi. Polis ekipleri Veysi A.'nın bulunduğu üst geçit çevresinde güvenlik önlemi alırken, yola branda açıldı. Müzakereci polis tarafından ikna edilen Veysi A. sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.45 sıralarında Şehit Şenol Sağman Üst Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailevi nedenlerden ötürü bunalıma giren ve üst geçide çıkan Veysi A. için çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleriyle, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Veysi A.'nın üst geçitte bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Veysi A.'nın üst geçitteki reklam panosunun üstünde oturduğu anlar görülüyor. Bu sırada yaşananları kayda alan kişinin, "Psikolojisi bozulmuş herhalde arkadaşın. Gerçi hepimizin bozuk. Allah yardımcısı olsun" dediği anlar da görüntülerde yer alıyor. Zaman zaman cep telefonuna bakan Veysi A. bir süre sonra müzakereci polis tarafından ikna edilerek güvenli şekilde üst geçitten indiriliyor.

MÜZAKEREYLE İKNA EDİLDİ

Veysi A. ile müzakere yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci polis şüpheliyi bir süre sonra bulunduğu yerden indirdi. Poliste daha önceden 1 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Veysi A., gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Veysi A., işlemler için Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü. Olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.