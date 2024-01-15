Şişli\'de Dar Alan Uygulamasında Zanlılar Yakalandı, Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şişli'de, polis tarafından yapılan dar alan uygulamasında aranan zanlılar yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 20.00-21.00'de Kuştepe bölgesinde narkotik-asayiş dar alan uygulaması yaptı.

Denetim noktalarında şüpheli araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Denetimlerde, aranan 3 şüpheli ile 6 yoklama kaçağı yakalandı, 6,73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamada 186 kişi,15 araç ve 19 motosiklet denetlendi.