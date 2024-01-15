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Şişli'de Dar Alan Uygulamasında Zanlılar Yakalandı, Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şişli'de Dar Alan Uygulamasında Zanlılar Yakalandı, Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şişli'de yapılan dar alan uygulamasında polis ekipleri tarafından aranan 3 şüpheli ile 6 yoklama kaçağı yakalandı. Ayrıca, 6,73 gram sentetik uyuşturucu da ele geçirildi. Uygulama kapsamında 186 kişi, 15 araç ve 19 motosiklet denetlendi.

Şişli\'de Dar Alan Uygulamasında Zanlılar Yakalandı, Uyuşturucu Ele Geçirildi
15.01.2024 - 23:31,  Güncelleme: 23:34
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Şişli'de, polis tarafından yapılan dar alan uygulamasında aranan zanlılar yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 20.00-21.00'de Kuştepe bölgesinde narkotik-asayiş dar alan uygulaması yaptı.

Denetim noktalarında şüpheli araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Denetimlerde, aranan 3 şüpheli ile 6 yoklama kaçağı yakalandı, 6,73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamada 186 kişi,15 araç ve 19 motosiklet denetlendi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Şişli, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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