Şişli'de Devrilen Ağaç 2 Araca Düştü - Son Dakika
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Şişli'de Devrilen Ağaç 2 Araca Düştü

Şişli\'de Devrilen Ağaç 2 Araca Düştü
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Şişli'de devrilen ağaç park halindeki iki aracın üzerine düştü, ölü ve yaralı yok.

Doğan Can CESUR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL – ŞİŞLİ'de devrilen ağaç, park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yol trafiğe kapatılırken, ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki ağaç henüz bilinmeyen nedenle devrilerek park halindeki 2 aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, belediye ekipleri ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı. Devrilen ağaç, araçlarda oluşan hasar ve ekiplerin çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Şişli'de Devrilen Ağaç 2 Araca Düştü - Son Dakika
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