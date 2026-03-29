Şişli'de Dönerciye Silahlı Saldırı

ŞİŞLİ'DE DÖNERCİYE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA; İŞ YERİ BASILINCA KARDEŞİNE ATEŞ AÇTIRMIŞ

Doğan Can CESUR/ - ŞİŞLİ'de dönerciye düzenlenen silahlı saldırı sırasında pide kuyruğunda bekleyen S.K. (39) sırtından ve kolundan yaralandı. Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ilk olarak dönerci S.D.'nin olaydan önce H.K.'nin iş yerine gelerek silah çektiği, H.K.'nin de kardeşi B.K.'yi göndererek dönercinin iş yerine ateş açtırdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin arasında yaklaşık 100 bin liralık alacak meselesi olduğu öğrenildi. Saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Olay, 12 Mart Perşembe günü saat 18.15 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan dönerciye silahlı saldırı düzenlendi. Alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda iş yerinde bulunanlar yaralanmazken, kurşunlar o sırada pide kuyruğunda bekleyen S.K. isimli kadına isabet etti. Kadın yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sırtından ve kolundan yaralanan kadını olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri, olay yerinde bulunan iki işletmenin tarafları H.K. ve S.D.'nin arasında alacak meselesi nedeniyle husumet olduğunu belirledi. Polis olaydan bir süre önce S.D.'nin gelmesinin ardından tartışma yaşandığını ve S.D.'nin silahla ateş etme girişiminde bulunduktan sonra olay yerinden ayrıldığını, bir süre sonra H.K.'nin kardeşi B.K.'nin ise motosikleti kullanan I. A. ile birlikte S.D.'nin iş yerine silahla ateş ettiğini belirledi.

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen polis, H.K., kardeşleri B.K. ile T.K. ve motosiklet sürücüsü I. A. olmak üzere 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınırken, olayın taraflar arasındaki yaklaşık 100 bin liralık alacak meselesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'Kasten yaralama', 'Silahlı tehdit' 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.