Şişli'de Dronlu Narkotik Denetimi - Son Dakika
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Şişli'de Dronlu Narkotik Denetimi

04.07.2026 00:00
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İstanbul Emniyeti, Şişli'de uyuşturucu ile mücadele için dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Şişli'de polis ekiplerince dron destekli narkotik denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacıyla dron destekli narkotik denetimi gerçekleştirdi.

Kuştepe'deki uygulama noktasında görevli ekipler, durdurdukları araçları aradı, sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetime katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla ve çevredeki esnafla bir süre sohbet etti.

Gazetecilere açıklama yapan Yıldız, doğma büyüme Şişli Kuştepeli olduğunu belirterek, emniyet teşkilatı olarak karanlık sokakların her daim kandili olduklarını dile getirdi.

Yıldız, "Pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalet ve hizmettir. Kuştepe'den özellikle suç örgütlerine, şehir eşkiyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız. Şunu asla unutmasınlar, kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar. Bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul'un emniyetiyiz diyoruz. En büyük gücümüz ise İstanbul halkının bize desteği" diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Narkotik, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Dronlu Narkotik Denetimi - Son Dakika

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