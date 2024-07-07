Şişli'de Epilepsi Nöbeti Geçiren Kişi Motosikletten Düşerek Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şişli'de Epilepsi Nöbeti Geçiren Kişi Motosikletten Düşerek Yaralandı

Şişli'de motosiklette seyahat eden bir kişi epilepsi nöbeti geçirerek yola düştü. Motosikletten düşen kişi başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Motosikletin sürücüsü ise arkadaşının epilepsi nöbeti geçirdiğini ve bu nedenle yere düştüğünü belirtti. İETT otobüsünün şoförü ise durduğunda düşen kişinin yan tarafında olduğunu ifade etti.

07.07.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de, başkasının kullandığı motosiklette epilepsi nöbeti geçirerek yola düşen kişi, başından yaralandı.

Barbaros Bulvarı'nda, motosiklette sürücünün arkasında seyahat eden Mehmet Ş. epilepsi nöbeti geçirdi.

Motosikletten düşüp başını yere çarpan Mehmet Ş, bu sırada durağa yanaşan 34 HO 4001 plakalı İETT otobüsünün yan tarafında durabildi.

Yolcuların uyardığı şoför, otobüsü hemen durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Mehmet Ş. hastaneye kaldırıldı.

Motosikletin sürücüsü Emrah Akman, basın mensuplarına, arkasında oturan arkadaşının yolda epilepsi nöbeti geçirdiğini söyledi.

Arkadaşının bu nedenle yere düştüğünü anlatan Akman, "Arkadaşım şu an hastanede, durumu ise iyi." dedi.

"Durduğumda aracın yan tarafındaydı"

İsmini vermek istemeyen İETT şoförü ise aracıyla durağa yanaşırken bu kişinin motosikletin üzerinden düştüğünü belirtti.

Şoför, bu kişiyi son anda fark ettiğini dile getirerek, "Yolcular bağırdı ve durdum. Düşen kişinin durumu iyi. Polislere 'Bir şeyim yok' demiş. Araçtan dolayı değil motosikletten düşünce kafasını yere vurmuş. Tedbir amaçlı hastaneye götürdüler. Ben durduğumda aracın yan tarafındaydı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Motosiklet, Epilepsi, İtfaiye, Şişli, İETT, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Epilepsi Nöbeti Geçiren Kişi Motosikletten Düşerek Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:45 Ordu’da sel Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti
17:07 Muğla’da 4,1 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için ’anbean’ diyorlar, bütün mesele Netanyahu’nun tavırları Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar, bütün mesele Netanyahu'nun tavırları
11:46 Yolu kapatıp halay çektiler, diğer sürücüler çileden çıktı Yolu kapatıp halay çektiler, diğer sürücüler çileden çıktı
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
16:11 Aslı Enver’in kızı Elay 1 yaşında Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
14:40 Milliler Berlin’den ayrıldı Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
14:00 Erdoğan: Merih’e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA’nın kararı siyasi bir karar Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
13:28 Avrupa Bizim Çocuklar’ı konuşuyor Manşetlerden biri Almanları kızdıracak Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak
12:43 Fatih Terim, Vincenzo Montella’yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın
12:41 Malatya’da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu Malatya'da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 18:12:51. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli'de Epilepsi Nöbeti Geçiren Kişi Motosikletten Düşerek Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement