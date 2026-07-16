Şişli'de Eski Kayınpederine Saldırı - Son Dakika
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Şişli'de Eski Kayınpederine Saldırı

Şişli\'de Eski Kayınpederine Saldırı
16.07.2026 16:50
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Gökhan C., eski kayınpederi Harutyün T.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı, olay güvenlik kamerasında.

ŞİŞLİ'de yaklaşık 3 yıl önce boşandığı eski eşi Talar T.'nin (32) evinin önüne gelen Gökhan C. ile eski kayınpederi Harutyün T. (67) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan C., penceredeki eski kayınpederine tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırı sırasında kafasında kask bulunan Gökhan C. motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Ailenin şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Olay, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 21.15 sıralarında Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 çocuk sahibi Talar T., yaklaşık 3 yıl önce Gökhan C.'den boşandı. İddiaya göre Gökhan C., motosikletiyle eski eşinin yaşadığı binanın önüne geldi. Gökhan C. bu sırada evde bulunan eski kayınpederi Harutyün T. ile pencereden konuşmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ESKİ KAYINPEDERİNE TEKMELİ YUMRUKLU SALDIRI

Gökhan C., pencerede bulunan eski kayınpederi Harutyün T.'ye saldırdı. Pencerede bulunan eski kayınpederine tekme ve yumruk atan şüphelinin olay sırasında kafasındaki kaskı da çıkarmadığı görüldü. Saldırının ardından motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin aileyle yaptığı görüşmede, şüphelinin olay yerinden ayrıldığı, ailenin ise kendi imkanlarıyla savcılığa giderek şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin motosikletiyle sokağa geldiği, motosikletini park ettikten sonra binanın önüne yöneldiği, penceredeki eski kayınpederiyle tartıştığı, tartışmanın ardından Harutyün T.'ye saldırdığı ve şüphelinin motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor. Ailenin Gökhan C. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Şişli, Yaşam, Son Dakika

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