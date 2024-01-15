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Şişli'de Evden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Şişli'de Evden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleşen evden hırsızlık olaylarını araştırırken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Duatepe, Bozkurt ve Fulya mahallelerinde toplamda 306 bin lira değerinde ziynet eşyası, para ve diğer eşyalar çaldığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler, tutuklandı.

Şişli\'de Evden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
15.01.2024 - 23:21,  Güncelleme: 23:22
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Şişli'de, farklı tarihlerde evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden hırsızlık ihbarı üzerine başlattığı çalışmada, şüphelilerin farklı tarih ve adreslerde evlere girip çıktığını tespit etti.

Ekipler, ilçede gerçekleştirilen farklı tarihlerdeki hırsızlık olaylarında, Duatepe, Bozkurt ve Fulya mahallelerinde 306 bin lira değerinde ziynet eşyası, 6 bin TL, 300 dolar, 2 altın küpe, 1 pırlanta, 2 altın yüzük, 2 altın kolye, 2 cep telefonu ve 10 milyon lira değerinde eşya çalındığını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 6 kişilik şüpheli grubundan kimliğini belirlediği F.Ç. ile A.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şişli'de Evden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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