Şişli'de evi boşaltmayan zanlı, binayı kundaklamaya çalıştı - Son Dakika
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Şişli'de evi boşaltmayan zanlı, binayı kundaklamaya çalıştı

Şişli\'de evi boşaltmayan zanlı, binayı kundaklamaya çalıştı

Şişli'de oturdukları evden tahliye kararı verilmesinin ardından binayı kundaklamaya çalışan bir zanlı ile polise direnen 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada konunun yer alması üzerine çalışma başlattı. Zanlının ikametinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

07.05.2024 16:51
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Şişli'de, oturdukları evden tahliye kararı verilmesinin ardından binayı kundaklamaya çalışan zanlı ile polise direnen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında "Evi boşaltmadı, kundakladı" başlığıyla konunun yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ev sahibi ile mal anlaşmazlığı nedeniyle ikametinde boşaltma kararı verilen M.Ş'nin adresine gittiğinde, apartmanın çatısından aşağıya benzin dökerek sokaktaki bir araç ile motosiklette hasara neden olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, M.Ş. ile polise direnen H.Ş, F.Y. ve E.Ş'yi yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyete götürülen kişilere yönelik yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, M.Ş'nin "tehdit" suçundan arandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şişli'de evi boşaltmayan zanlı, binayı kundaklamaya çalıştı - Son Dakika

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