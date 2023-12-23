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Şişli'de Kadının Çantasını Kapkaç Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Şişli'de Kadının Çantasını Kapkaç Yapan Şüpheli Yakalandı

Şişli'de yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yapan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli\'de Kadının Çantasını Kapkaç Yapan Şüpheli Yakalandı
23.12.2023 - 13:05,  Güncelleme: 13:09
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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yapan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli Bozkurt Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde, 18 Aralık Pazartesi saat 02.49'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen iki kadının arkasından yaklaşan bir kişi, kadının çantasını alarak kaçtı. Kadın, polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri çevrede yaptıkları incelemede iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, kadının çantasını çalan kişinin eşkali belirlendi. Şüpheli G.A: , bir internet kafede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olan G.A., yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece, 'kapkaç' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.A.'nın çaldığı çanta, içerisindeki malzemelerle birlikte sahibine teslim edildi.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

İki kadının cadde üzerinde yürürken kapkaça uğraması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gece saatlerinde yolda yürüyen iki kadının arkasından gelen şüpheli etrafı kontrol ettikten sonra kadının çantasını alarak hızla kaçıyor. Kadınların bağırması üzerine çevredeki bir esnaf kapkaççının arkasından koşsa da yetişemiyor.

Kaynak: DHA
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