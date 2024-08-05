Şişli'de kaza: Otomobil, motosiklet ve hafif ticari araç karıştı

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Şişli'de otomobil, motosiklet ve hafif ticarin karıştığı kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

Halaskargazi Caddesi'nde C.K'nin kullandığı 16 BKB 31 plakalı hafif ticari araç, 34 U 7093 plakalı motosiklet ve park halindeki 34 AHS 312 plakalı otomobile çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü C.K. vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Tedbir amaçlı hastaneye götürülen C.K'nin 1,14 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Devrilen araçta kağıt torba içerisinde bulunan 63 bin lira, polis tarafından sayılarak tutanak altına alındı.

Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi'nin Mecidiyeköy istikameti bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.