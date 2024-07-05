Şişli'de mahsur kalan köpek cep telefonu kamerasıyla kurtarıldı

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Şişli'de apartmanın çatısında mahsur kalan köpeğin bir vatandaş tarafından kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Nişantaşı Mahallesi Vali Konağı Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısında bir köpek mahsur kaldı. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine söz konusu adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada apartmandan çatıya çıkan bir kişi, köpeği camdan içeriye sokarak kurtardı.

Köpeğin kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.