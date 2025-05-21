Şişli'de iş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak'taki iş merkezinin 7. katında dün öğle saatlerinde, 43 yaşındaki T.K'ye silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirlenen T.K'yi, ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Tedavisi süren T.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.
Son Dakika › Güncel › Şişli'de Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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