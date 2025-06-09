Şişli\'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Şişli'de bir iş yerine silahla ateş ettiği anları cep telefonuyla kaydeden şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 11 Mayıs gecesi Teşvikiye Mahallesi'ndeki dövmecilik üzerine hizmet veren iş yerinin kurşunlanmasına yönelik çalışma yaptı.

Olayı gerçekleştiren şüphelinin 14 suç kaydı bulunan M.B. (20) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin incelenen cep telefonunda, motosikletin üzerinden iş yerine ateş ettiği anları kaydettiği anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.