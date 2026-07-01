Şişli'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Şişli'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Şişli\'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı
01.07.2026 13:31
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Silahlı saldırı düzenleyen A.E., bekçiler tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Doğan Can CESUR/ –ŞİŞLİ'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen A.E. (22), kaçmaya başladı. Silah seslerini duyan bekçiler, takip ettikleri şüpheliyi 'dur' ihtarına uymaması üzerine bacağından vurarak yakaladı. Olay anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, 29 Haziran Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikten sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede dolaşan bekçiler silah seslerini duyarak olay yerine doğru yöneldi.

'DUR' İHTARINA UYMADI, BACAĞINDAN VURDU

Bekçiler, elinde silah bulunan A.E.'ye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmayı sürdüren şüpheli, takip sırasında bekçi tarafından silahla bacağından vuruldu. Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin silahlı saldırının ardından koşarak kaçtığı, bekçinin peşinden koşarak takip ettiği, 'dur' ihtarına uymayan şüpheliye ateş ederek bacağından vurduğu, etkisiz hale getirilen şüpheliyi kelepçeleyerek gözaltına aldığı anlar yer aldı. Şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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