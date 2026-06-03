Şişli'de Silahlı Saldırılar: 6 Gözaltı

Şişli'de eğlence mekanı önünde 4 kişinin yaralandığı iki ayrı silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de Valikonağı Caddesi'nde faaliyet gösteren eğlence mekanı önünde 30 Mayıs'ta K.E, H.Y. ve T.Ç'nin, 1 Haziran'da ise Y.B'nin silahla yaralandığı saldırıların aydınlatılması için çalışma yürüttü.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, silahlı saldırılarla bağlantılı oldukları değerlendirilen A.A, H.A, E.A, Ü.İ, Y.D. ve İ.İ. gözaltına alındı.

Operasyonda bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, hastanede tedavi gören yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.