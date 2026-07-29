Şişli'de Şüpheli Ölüm: Umut Kaya'nın Cenazesi Morgda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şişli'de Şüpheli Ölüm: Umut Kaya'nın Cenazesi Morgda

Şişli\'de Şüpheli Ölüm: Umut Kaya\'nın Cenazesi Morgda
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umut Kaya, ablası tarafından evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı, not ve telefon incelenecek.

Doğan Can CESUR-Ataberk KURT/ İSTANBUL – ŞİŞLİ'de Umut Kaya (24), işten dönen ablası Çiğdem Kaya (28) tarafından evinde ölü bulundu. Yaklaşık 2 ay önce nişanlısından ayrıldığı öğrenilen Kaya'nın cep telefonunda bir de not bulundu. Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, incelenmek üzere telefonuna el konuldu. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işten eve gelen Çiğdem Kaya, kardeşi Umut Kaya'yı evin salonunda hareketsiz halde buldu. Çiğdem K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Umut Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 AY ÖNCE NİŞANLISINDAN AYRILMIŞ

Polis ekiplerine bilgi veren Çiğdem K.'nin, kardeşinin yaklaşık 2 ay önce nişanlısı Sema Ö.'den ayrıldığını ve bu süreçten olumsuz etkilendiğini söylediği öğrenildi. Yapılan incelemede Umut Kaya'ya ait cep telefonunda bir de not bulundu. Polis ekipleri tarafından el konulan telefon incelemeye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen doktor, Kaya'nın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Umut Kaya'nın cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Umut Kaya, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Şüpheli Ölüm: Umut Kaya'nın Cenazesi Morgda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı
Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Nijerya’da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka Nijerya'da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi

11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:25
Kamu zararı 16 milyon lira Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım’ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 11:51:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Şişli'de Şüpheli Ölüm: Umut Kaya'nın Cenazesi Morgda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.