Şişli\'de Şüpheli Ölüm: Umut Kaya\'nın Cenazesi Morgda

Doğan Can CESUR-Ataberk KURT/ İSTANBUL – ŞİŞLİ'de Umut Kaya (24), işten dönen ablası Çiğdem Kaya (28) tarafından evinde ölü bulundu. Yaklaşık 2 ay önce nişanlısından ayrıldığı öğrenilen Kaya'nın cep telefonunda bir de not bulundu. Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, incelenmek üzere telefonuna el konuldu. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işten eve gelen Çiğdem Kaya, kardeşi Umut Kaya'yı evin salonunda hareketsiz halde buldu. Çiğdem K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Umut Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 AY ÖNCE NİŞANLISINDAN AYRILMIŞ

Polis ekiplerine bilgi veren Çiğdem K.'nin, kardeşinin yaklaşık 2 ay önce nişanlısı Sema Ö.'den ayrıldığını ve bu süreçten olumsuz etkilendiğini söylediği öğrenildi. Yapılan incelemede Umut Kaya'ya ait cep telefonunda bir de not bulundu. Polis ekipleri tarafından el konulan telefon incelemeye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen doktor, Kaya'nın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Umut Kaya'nın cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturması sürüyor.