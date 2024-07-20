Şişli'de Taksiden Ateş Açan Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı

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Şişli'de, seyir halindeki taksiden havaya silahla ateş ettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Elmadağ Caddesi'nde bir taksinin ön yolcu koltuğundan havaya ateş açılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen M.G. olayda kullandığı silahla birlikte Mecidiyeköy'de yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin eğlence yerinden çıktıktan sonra alkolün de etkisiyle olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheli M.G. hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye soktuğu ve ateşli silahlarla ilgili kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.