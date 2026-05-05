Şişli'de Trafik Kazası: Turist Hayatını Kaybetti
Şişli'de Trafik Kazası: Turist Hayatını Kaybetti

05.05.2026 21:20
Şişli'de bir otomobil direğe çarptı, üzerine devrilen direk nedeniyle bir turist ağır yaralandı.

ŞİŞLİ'de iddiaya göre sürücü Nil S.'nin (24) bayılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik ışığının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk, o sırada karşıdan karşıya geçen Mısırlı Asma Salah Hegazy'nin (43) üzerine devrildi. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan kalp masajının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen sürücü ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen turist, kazadan 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 14 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında Harbiye semti Halaskargazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nil S. yönetimindeki 35 NS 337 plakalı otomobil seyir halindeyken iddiaya göre sürücü direksiyon başında bayıldı. Hakimiyeti kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarında bulunan trafik ışığının bulunduğu direğe çarptı.

DİREK TURİSTİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle, trafik ışığının bulunduğu direk, bu sırada karşıdan karşıya geçmekte olan Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy'nin üstüne devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Asma Salah Hegazy'ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİREN TURİST ÖLDÜ

Turistin bu sırada yanında bulunan arkadaşının panik yaşadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Asma Salah Hegazy'nin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Hegazy'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Turist olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kazaya karışan sürücü Nil S., 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nil S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

