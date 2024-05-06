Şişli'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheliden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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Şişli'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

Şişli\'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise büyük miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

06.05.2024 11:05
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Şişli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada Duatepe Mahallesi'nde bir şüpheliyi takibe aldı.

Zanlının sokak üzerinde buluştuğu bir kadına siyah poşet verdiğini ve para aldığını gören ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kadın şüpheli C.M'den ele geçirilen poşette 53 gram uyuşturucu ve 11 bin 600 lira para ele geçirilirken, şüpheli S.A'nın üst aramasında bir miktar para ile 2 cep telefonu bulundu.

Çalışmaların devamında şüpheli S.A'nın evinde de arama yapan ekipler, 14 parça halinde 6 kilo 520 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 1 cep telefonu, çok miktarda klipsli poşet ve 55 bin lira da para ele geçirdi.

Şüpheli S.A'nın sorgulamasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranması olduğu, ayrıca 12 yıl 16 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklanırken, kadın şüpheli C.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Şişli, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheliden Birisi Tutuklandı - Son Dakika

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