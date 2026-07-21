Şişli'de Yumruklu Saldırı - Son Dakika
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Şişli'de Yumruklu Saldırı

Şişli\'de Yumruklu Saldırı
21.07.2026 15:13
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59 yaşındaki kadın, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından saldırıya uğradı; polis araştırıyor.

ŞİŞLİ'de sokakta yürüyen Sabahat A., (59) arkasından yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Sabaht A. başına aldığı yumruğun etkisiyle yürüdüğü sırada dengesini kaybederek önce park halindeki araca çarptı ardından da yere düştü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen Sabahat A.'nın arkasından yaklaşan bir kişi, aniden kadının başına yumruk attı. Yumruğun etkisiyle dengesini kaybeden Sabahat A., önce park halindeki bir araca çarptı, ardından da yere düştü. Bir süre sonra ayağa kalkan Sabahat A., kaçan saldırganın arkasından bakarken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

ARKASINDAN YAKLAŞIP VURDU

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OLAY ANI KAMERADA

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Sabahat A.'nın sokakta yürüdüğü, arkasından yaklaşan şüphelinin başına yumruk attığı anlar görülüyor. Sabahat A.'nın dengesini kaybederek park halindeki bir araca çarpıp yere düştüğü, daha sonra ayağa kalkarak kaçan saldırganın arkasından baktığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Şüpheli is sokaktan yürüyerek uzaklaşıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Yumruklu Saldırı - Son Dakika

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