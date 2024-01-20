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Şişli'deki AVM'de araç kontrolden çıkıp yürüyen merdivenlere çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şişli'deki AVM'de araç kontrolden çıkıp yürüyen merdivenlere çarptı, 2 kişi yaralandı

Şişli'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen kazada, bir araç kontrolden çıkarak giriş kapısını kırdı ve yürüyen merdivenlerde askıda kaldı. Kazada, merdivenlerde bulunan bir kadın ve 8 yaşındaki oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor. Sürücü ise gözaltına alındı.

Şişli\'deki AVM\'de araç kontrolden çıkıp yürüyen merdivenlere çarptı, 2 kişi yaralandı
20.01.2024 - 22:27,
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Şişli'deki bir alışveriş merkezinin (AVM) otoparkında bir aracın kontrolden çıkıp giriş kapısını aşarak yürüyen merdivenlerde askıda kalması sonucu 2 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi'ndeki AVM'nin otoparkında aracıyla manevra yapan sürücü İ.G, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Alışveriş merkezinin giriş kapısını kırarak içeriye giren otomobil, yürüyen merdivenlerin üzerinde askıda kaldı.

Kazada, merdiven kısmında bulunan S.Ö. (46) ile 8 yaşındaki oğlu K.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine alışveriş merkezine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan K.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü İ.G. gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA
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