Şişli Kitap Fuarı Açıldı

23.03.2026 12:58
İstanbul Valisi Davut Gül, "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen Şişli Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.

İstanbul Valiliğince, sadece öğrencilerin değil tüm İstanbulluların kitap okumasının teşvik edilmesi ve kitaba erişimin artırılması amacıyla kentin 39 ilçesinde düzenlenen kitap fuarları devam ediyor.

Bu kapsamda Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen Şişli Kitap Fuarı'nın açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, şair Nurullah Genç, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Gül, bu tür projeleri düzenleyenlere teşekkür etti.

İstanbul'da 3 milyona yakın öğrenci bulunduğunu aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızın bize talimatı şu, 'Kendi çocuklarınız için istediğiniz her şeyi 3 milyon çocuk için isteyin ve yapın.' Bununla ilgili akademik çalışmaların dışında 4-5 konuda özel çalışma yapıyoruz. Her çocuk spor yapsın istiyoruz. Spor şehri İstanbul'da okullarımızda okul spor kulüpleri var ve çocuklarımız lisans çıkartıyorlar. Bir diğeri, enstrümansız okul kalmasın. Bununla da çocuklarımızın yeteneklerine göre bir enstrüman çalmasını istiyoruz. İstanbul Öğrenci Meclislerimiz var. Öğrencilerimizin karar süreçlerine katıldığı, katılımcı olduğu, hayır diyebildiği, kendini ifade edebildiği bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz. 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' kitap okuma projesiyle de okullarımızdaki kitap sayısını 6,5 milyondan 13 milyona çıkardık. Yüzde 100 artırdık."

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de projenin, İstanbul Valisi Gül'ün liderliğinde kadim şehrin her sokağına ve okuluna okuma sevgisi aşılamayı hedefleyen dev bir eğitim seferberliği olduğunu kaydetti.

Çocukları, kitapların zengin, ufuk açıcı ve sevgi dolu dünyasıyla buluşturmanın herkesin en asli görevi olduğunu vurgulayan Yentür, "Bizler de Şişli'de İstanbul'un dört bir yanına yayılan bu okuma seferberliğinin bir halkası olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün kapılarını açtığımız Şişli Kitap Fuarı işte bu vizyonun sahaya yansımış en güzel örneklerinden birisidir. Misafirlerimiz stantlar arasında dolaşacak, kitap kokusunu içine çekecek ve kıymetli yazarlarımızla sohbet etme imkanı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şair Nurullah Genç tarafından Vali Davut Gül'e hediye takdim edildi.

Günlük 20 bin misafir ağırlama kapasitesi bulunan fuara, 120'den fazla yayınevi katılıyor. Fuarda, 20'den fazla yazar söyleşi yapacak.

Kaynak: AA

