Sismik İzolatörlerle Ayakta Kalan İslahiye Devlet Hastanesi, Depremde Binlerce Hayat Kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerini sismik izolatörler sayesinde hafif hasarla atlatan İslahiye Devlet Hastanesi, bölgede büyük yıkıma neden olan felakette ayakta kalmayı başardı. Depremlerde Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde binlerce ev yıkıldı ve yaklaşık bin 500 kişi hayatını kaybetti, ancak 2014'te hizmete açılan bu hastane, sismik izolatör sistemiyle inşa edildiği için iki büyük depremde de sağlam kaldı.

Felaketin ilk saatlerinden itibaren, sağlık çalışanları yakınlarını kaybetmelerine ve evleri hasar görmesine rağmen hastaneye koşarak görev başına geçti. İslahiye Devlet Hastanesi, Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yıkılması nedeniyle hem İslahiye'nin hem de Nurdağı ile Hatay'ın yakın ilçelerinin yükünü omuzlayarak bölgenin tek sağlık üssüne dönüştü. Afet gecesinde sığınak görevi de gören hastanede, binlerce yaralıya acil müdahale yapıldı ve yaklaşık bir buçuk milyon kişi tedaviden yararlandı.

Hastane Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Yılmaz Menken, binanın kolonlarının sağlam yapıldığını ve depremden bu yana kesintisiz hizmet verildiğini belirtti. Sağlık personeli, 72 hekim dahil 294 kişiyle, acılarına rağmen depremzedelerin hayata tutunmasına katkı sundu. Ayrıca, Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde 6 Şubat'tan bu yana 780 bebek doğdu. Hastane, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlara da hizmet vererek bölgenin kritik sağlık merkezi olmaya devam ediyor.