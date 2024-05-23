Site Bahçesine Giren Yılan İtfaiye Ekiplerince Yakalandı - Son Dakika
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Site Bahçesine Giren Yılan İtfaiye Ekiplerince Yakalandı

Mersin'de site bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

23.05.2024 20:32
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Site bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

MERSİN - Mersin'de site bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çitçiler Caddesi üzerindeki bir sitenin bahçesinde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlık itfaiye ekipleri, yılanı uzun uğraşlar sonucu yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: İHA

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