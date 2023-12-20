Sivas Akıncılar\'da TOKİ Konutları Hak Sahiplerini Buldu

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen ikinci etap 276 konutun hak sahipleri belirlendi.
TOKİ Başkanlığında yapılan kura çekimi sonucu ilçeye yapılan 2+1 ve 3+1 toplam 276 konut sahiplerini buldu.
Kurada isimleri çıkan aileleri tebrik eden Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, "Ailelerimizi tebrik ediyorum. Yeni evlerinde güle güle otursunlar." dedi.
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