Sivas Belediye Başkanı Uzun, Atatürk'ü anma mesajında 108 günlük Sivas kalışını hatırlattı - Son Dakika
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Sivas Belediye Başkanı Uzun, Atatürk'ü anma mesajında 108 günlük Sivas kalışını hatırlattı

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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 10 Kasım dolayısıyla mesaj yayımlayarak Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andı. Uzun, Atatürk'ün 108 gün Sivas'ta kalarak Milli Mücadele'yi yürüttüğünü ve 88 yıl geçmesine rağmen fikirlerinin milletin yolunu aydınlatmayı sürdürdüğünü belirtti.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bağımsızlık mücadelesine önderlik eden, zor şartlar altında milletin kaderini değiştiren ve Cumhuriyet'i millete emanet eden büyük bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Uzun, "Atatürk'ün 108 gün boyunca Sivas'ta kalarak Milli Mücadele'yi buradan yürütmesi ve 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nde alınan tarihi kararlar, şehrimize büyük bir gurur ve sorumluluk yüklemiştir. Bu tarihi miras, bugün de bizlere Cumhuriyet'imizin değerlerine sahip çıkma ve gelecek nesillere aktarma görevini hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Uzun, aradan geçen 88 yıla rağmen Atatürk'ün fikirlerinin, hedeflerinin ve millete bıraktığı eserlerin milletin yolunu aydınlatmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen en önemli görev ise Cumhuriyet'imizin kazanımlarına sahip çıkmak, onun gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak için azimle çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA
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