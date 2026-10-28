Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünün büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutlandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde, aziz milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle kurulan Cumhuriyet'in millet iradesinin, birlik ve beraberliğin en büyük simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Uzun, "Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan bu kadim şehir, 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' anlayışıyla Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı tarihi yolculukta çok özel bir yere sahiptir. Bu köklü miras, yarınlarımıza yürürken en büyük ilham kaynağımızdır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in, milletin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, özgürlük ve bağımsızlık aşkıyla giriştiği Milli Mücadele'nin ardından elde ettiği en büyük kazanım olduğunu belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların bizlere bıraktığı bu kutsal mirasa sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıSivas BelediyesiAdem UzunGüncelSon Dakika

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