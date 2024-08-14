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Sivas Belediyesi'ne 'tezek' tepkisi

Belediye organik gübreden vazgeçti, tonlarca hayvan gübresi ortada kaldı

SİVAS - Sivas'ta ahırlar bölgesinde belediye tarafından alınmayan hayvan dışkıları, besicileri canından bezdirdi.

Sivas'ta ahırlar bölgesinde toplanan hayvan dışkıları, geçmiş dönemlerdeki belediyeler tarafından düzenli olarak alınarak park ve bahçeler müdürlüğünde gübre olarak değerlendiriliyordu. Besiciler, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden Sivas Belediye Başkanı seçilen Adem Uzun'un yıllardır süren düzeni bozarak kendilerini mağdur ettiğini ifade etti.

"Resmen 'pisliğinizin içinde gömülün' diyorlar"

Adem Uzun'a güvenip oy verdiklerini ama verdikleri oyla şimdi mağdur olduklarını belirten besici Şirin Coşkun, "Büyük Birlik Partisi'ne vefa borcu olarak oy verdik. Gelir gelmez ahırlarla uğraşmaya başladılar. AK parti döneminde buralar tertemizdi. Belediye değiştikten sonra tezekleri toplamamaya başladılar. Bize yardımcı olmuyorlar. Biz burada mağduruz. Gerekirse bu tezeklerin ahır başına bölüp kirasını alsın. Ev sahiplerinden para alsın. Bir kepçe, bir motor koysun. Biz o işçinin de parasını verelim. Araçların yakıtının da parasını verelim. Burada 300'e yakın ahır var. Belediye bizimle muhatap olmuyor. 'Kendi pisliğinizi kendiniz temizleyin' diyorlar. Adem beye güvendik, tüm oylarımızı verdik, şimdi mağdur olduk. Buranın yerlisiyim. 20 yıldır burada tezek toplanırdı, bir gün pislik olmazdı. Bu dönem pislikler başladı. Burada ilgi alaka yok. Büyük Birlik Partisi'ne iki dönem oy verdik. Bizlere resmen 'pisliğinizin içinde gömülün' diyorlar" diye konuştu.

"Tamamen unutulduk"

Kendilerini tamamen devre dışı bırakmaya çalıştıklarını söyleyen besici Servet Solak, "Ahır işletmeciliği yapıyoruz. Birtakım sıkıntılar var, üstesinden gelemiyoruz. Belediyeye yaptığımız şikayetler göz ardı ediliyor. AK Parti döneminde hiç böyle sorunlar yoktu. Biz ahırlar bölgesinde toplanıp oy verdik ama yanılmışız. Kurban Bayramında geldiler, üstün körü temizlik yaptılar. Bayramdan sonra da tamamen unutulduk. Gübreler sokaklardan taştı. Eski belediye düzenli olarak temizlerdi ama şimdi böylece kaldı. Buradaki gübreler park ve bahçelerde gübre olarak kullanılıyor. Yaklaşık bir buçuk aydır buradaki gübreler alınmıyor. Daha da alınamayacağı söyleniyor. Bu böyle böyle birikiyor. Bizi tamamen devre dışı bırakmaya çalışıyorlar" dedi.