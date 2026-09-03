Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Kul, Sivas Kongresi\'nin 107. yılını kutladı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kul, mesajında, Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünü büyük bir gurur ve anlamla kutladıklarını belirtti.

Sivas'ta 4 Eylül 1919'da toplanan kongrenin, milletin bağımsızlık iradesini bütün dünyaya ilan ettiğini ifade eden Kul, şunları kaydetti:

"Sivas Kongresi'nde ortaya konulan milli irade, tam bağımsızlık, kendi imkan ve kabiliyetlerine güvenme anlayışı, bugün de ülkemizin geleceğine yön veren temel değerler arasında yer almaktadır. Üniversite olarak bizler de bu tarihi mirasın sorumluluğuyla, bilim ve teknolojide dışa bağımlılığı azaltan, ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına çözüm üreten ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlayan çalışmalar yürütüyoruz. Sivas Kongresi'nde ortaya konulan milli irade ve tam bağımsızlık ruhunun günümüzdeki karşılığını, kendi teknolojisini geliştiren, stratejik alanlarda kendi bilgi ve üretim kapasitesini oluşturan ve geleceğin teknolojilerine yön veren bir Türkiye idealinde görüyoruz. Bu anlayışla üniversitemiz, savunma sanayii başta olmak üzere tarım ve tarımsal AR-GE alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi ve yüksek katma değerli bilimsel çıktılar üretmeyi sürdürecektir." ???????