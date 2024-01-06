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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde hastane inşaatında yangın çıktı - Son Dakika
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde hastane inşaatında yangın çıktı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içinde yapımı devam eden hastanenin bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan 5 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde hastane inşaatında yangın çıktı
06.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:41
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SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) kampüsü içinde yapımı devam eden hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Bu sırada inşatta mahsur kalan 5 işçi, itfaiye ekiplerince yangın merdiveniyle kurtarıldı.

SCÜ kampüsü içinde yapımı devam eden hastanenin bodrum katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yalıtım malzemelerinden çıktığı öğrenilen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan dolayı hastane inşaatının 4'ncü katında bulunan 5 işçi mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiler itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı. Yangın ise, ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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