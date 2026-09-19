Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin kayıp dosyasında zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin kayıp dosyasında zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

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Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlı Diyarbakır'da gözaltına alınmış, soruşturmada bebeğin annesi, babası ve bazı akrabaları tutuklanmıştı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büşra bebeğin kardeşlerinin ve anne Elif Balıkçı'nın ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.K. cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Büşra bebeğin Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'nde koruma altına alınan kardeşlerinden R.B, olaydan kısa bir süre önce çadırda annesi, babası ve Büşra'yı götüren M.K. arasındaki konuşmayı dinlediğini iddia ederek, babasının borcu olduğunu, bu nedenle "Büşra'yı bu kişiye satacağım" dediğini, annesinin ise cevap vermediğini ve çok ağladığını anlatmıştı.

Olay

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan bir veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif Balıkçı, babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Kaynak: AA
Diyarbakır3. SayfaDivriğiGüncelSivasSon Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin kayıp dosyasında zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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