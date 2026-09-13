Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık bebeğin babası dahil 5 zanlı gözaltında - Son Dakika
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Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık bebeğin babası dahil 5 zanlı gözaltında

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Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin aralarında babasının da bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Divriği Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin aralarında babasının da bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında anne Elif Balıkçı'nın (27) ifadesine başvuran jandarma ekipleri, bebeğin babası Y.B, akrabaları M.R.B. (60) ile çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19) ve R.B'yi (45) gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Divriği Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.

Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.

Kaynak: AA

Divriği, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık bebeğin babası dahil 5 zanlı gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık bebeğin babası dahil 5 zanlı gözaltında - Son Dakika
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