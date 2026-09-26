Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık bebek için 53 personelle arama sürüyor - Son Dakika
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Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık bebek için 53 personelle arama sürüyor

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Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık bir bebeğin kaybolmasıyla başlatılan arama çalışmaları, AFAD, komando ve jandarma ekiplerince sürdürülüyor. Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda 53 personel, 8 araç, iz takip ve kadavra köpeğiyle aranan bebeğe henüz ulaşılamadı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeklerinin de desteğiyle arama çalışmalarını devam ettiriyor.

Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki aramalarda 53 personel, 8 araç, iz takip köpeği ve kadavra köpeği görev alıyor.

Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırdan başlayarak bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, henüz bebeğe ulaşamadı.

Öte yandan, bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

Olay

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan bir veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif Balıkçı, babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. de cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde, kızını babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık bebek için 53 personelle arama sürüyor - Son Dakika
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