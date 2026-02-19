Sivas-Erzincan Yolu Yeniden Açıldı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici ulaşımına kapanan Sivas- Erzincan kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar ve yoğun tipi yüzünden dün tır ve çekici ulaşımına kapanan Sivas-Erzincan kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından yol, yeniden tır ve çekici trafiğine açıldı.
Ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.
