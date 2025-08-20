Sivas Hastanesine Yeni İdari Bina - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sivas Hastanesine Yeni İdari Bina

Sivas Hastanesine Yeni İdari Bina
20.08.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni bina, idari ve tıbbi hizmetleri geliştirecek, poliklinik kapasitesini artıracak.

Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, hastane yerleşkesinde yapımına başlanan yeni idari bina hakkında bilgi verdi.

Fidan, yaptığı açıklamada, yeni yapılan binanın hem idari hem de tıbbi hizmet süreçlerine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Hastanenin mevcut fiziki yapısını daha verimli kullanmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yeni idari bina inşaatına başladıklarını ifade eden Fidan, binanın tamamlanmasıyla C blok zemin kat ve 1. katta yer alan hastane yöneticiliği ve idari birimlerin yeni binaya taşınacağını kaydetti.

Fidan, mevcut alanların poliklinik ve diğer tıbbi hizmet birimlerinin kullanımına açılacağını dile getirerek, "Bu dönüşüm sayesinde poliklinik sayılarımızı artırmayı, hasta kabul kapasitemizi yükseltmeyi ve hizmet sunum alanlarını genişletmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda, idari personelimizin daha modern ve işlevsel bir ortamda görev yapmasını sağlayacak bu yeni yapı, hastane yönetimi olarak karar alma ve uygulama süreçlerimizi de hızlandıracak. Sivaslı vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak, hastalarımızın memnuniyetini artırmak ve sağlıkta kalite çıtamızı yükseltmek adına attığımız bu adımın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Numune Hastanesi, Mehmet Fidan, Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Hastanesine Yeni İdari Bina - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:02:16. #7.11#
SON DAKİKA: Sivas Hastanesine Yeni İdari Bina - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.