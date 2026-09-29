Sivas İl Sağlık Müdürlüğü 5 milyon 500 bin liralık mobil komuta aracını tanıttı - Son Dakika
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Sivas İl Sağlık Müdürlüğü 5 milyon 500 bin liralık mobil komuta aracını tanıttı

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Sivas İl Sağlık Müdürlüğü 5 milyon 500 bin liralık mobil komuta aracını tanıttı
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Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, afet ve acil durumlarda sağlık operasyonlarını yönetecek mobil komuta aracını basına tanıttı. Toplam 5 milyon 500 bin liralık maliyetle hizmete kazandırılan araç, gelecek ay İstanbul'da düzenlenecek ulusal tatbikatta yer alacak.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tam donanımlı Mobil Acil Sağlık Operasyon Merkezi Aracını basına tanıttı.

Afet ve acil durumlarda sahadaki sağlık operasyonlarının sevk ve idaresini sağlayacak araç, uydu interneti, güneş enerji panelleri, dron bağlantısı, PTZ kameraları, canlı yayın ve yapay zeka destekli yazılımıyla bağımsız bir kriz yönetim üssü olarak görev yapacak.

Afet bölgelerinde tüm sağlık operasyonlarının sevk ve idare edileceği ileri teknolojiye sahip mobil komuta merkezi, 1 milyon 750 bin lirası hibe araç bedeli, 3 milyon 750 bin lirası ise dönüşüm ve üstyapı ihale bedeli olmak üzere toplam 5 milyon 500 bin liralık maliyetle hizmete kazandırıldı.

Konu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, gelecek ayın ortasında İstanbul'da düzenlenecek ulusal tatbikatta yer alacaklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tatbikat için özellikle Sivas'taki bu aracı talep ettiğini vurgulayan Mahmutoğlu, "Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz özellikle bizim mobil operasyon aracımızı o tatbikatta istedi. Bilindiği üzere Tokat bölgesi de acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonunda bize bağlı. Tabii bu yalnızca Sivas ve Tokat ile sınırlı değil, ülkemizin herhangi bir noktasında, Allah korusun bir afet durumu yaşandığında biz bu araçlarımızla olay yerine giderek sağlık hizmetinin kesintisiz sunumuna ve yönetimine doğrudan katkı sağlayacağız." dedi.

Kaynak: AA
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