Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Hafik ilçelerinde Zafer Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Hafik ilçelerinde Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Hafik ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Ulaş'ta Atatürk anıtına çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı. Şarkışla'da tebrikler kabul edildi ve Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Hafik'te ise çelenk sunuldu ve konuşma yapıldı.

30.08.2024 14:47
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Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Hafik ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Emre Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Hayvalı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Daha sonra kaymakam Zafer, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, gaziler, İl Genel Meclis üyeleri Murat Atalay, Mehmet Ali Kuşkaya, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Şarkışla

Şarkışla ilçesindeki tören Kaymakam Samet Öztürk'ün makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Öztürk ve Belediye Başkanı Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Burak Divarcı, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Samet Onay günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Öcal, gaziler, şehit yakınları, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Hafik

Hafik Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende ise Kaymakam Yusuf Keten ve Belediye Başkanı Habip Görler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Jandarma Uzman Çavuş Ömer Bölük tarafından yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Keten, makamında tebrikleri kabul etti·.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Hafik ilçelerinde Zafer Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Hafik ilçelerinde Zafer Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika
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