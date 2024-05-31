Sivas\'ın Akıncılar ilçesinde 65 yaş üstü kadınlar için Kur\'an kursu mezuniyet töreni düzenlendi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kur'an kursu eğitimini tamamlayan 65 yaş üstü kadınlar için mezuniyet töreni düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından 65 yaş üstü kadınlara yönelik Kur'an kursu eğitimi tamamlandı.
Akıncılar Belediyesi sosyal tesislerinde ve Yeşilyazı Kur'an Kursu'nda düzenlenen programlara Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç ve İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı katıldı.
Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere mezuniyet belgesi verildi.
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