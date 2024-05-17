Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere domates ve biber fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere domates ve biber fidesi dağıtıldı

Sivas\'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere domates ve biber fidesi dağıtıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen 'Üretiyorum O Halde Varım' projesi kapsamında çiftçilere domates ve biber fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım programına çiftçilerin yanı sıra Sivas Vali Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Genel Meclisi Başkanı ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Akıncılar Belediyesi tarafından desteklenen proje kapsamında toplamda 220 bin domates ve 100 bin kapya biber fidesi dağıtıldı. Belediye Başkanı Murat Sevinç, çiftçilere hibe destekli fide dağıtımının devam edeceğini ve ilçede salça üretimi yaparak ekonomiye katkı sağlayacaklarını belirtti.

17.05.2024 15:19
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere domates ve biber fidesi dağıtıldı.

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü, İl Özel İdaresince finanse edilen, Akıncılar Belediyesi tarafından desteklenen "Üretiyorum O Halde Varım" projesi kapsamında düzenlenen fide dağıtım programına Sivas Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, İl Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Dağıtımın ardından Akıncılar Belediyesine ait üretim tesisini gezen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Murat Sevinç'ten bilgi aldı.

Sevinç, proje kapsamında 220 bin domates ve 100 bin kapya biber fidesi dağıttıklarını, çiftçilere hibe destekli fide dağıtımına devam edeceklerini belirtti.

Daha farklı projelerle çiftçiye destek olacaklarını dile getiren Sevinç, "Ekilen bu ürünlere alım garantisi vereceğiz, ilçede salça üretimi yaparak ekonomiye katkı sağlayacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere domates ve biber fidesi dağıtıldı - Son Dakika

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