Sivas\'ın Akıncılar ilçesinde heyelan sonucu köy grup yolunda hasar oluştu

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle Derecik, Uğrunca, Sıyrındı köy grup yolunda hasar oluştu.
İlçede etkili olan sağanağın ardından, köy grup yolunda heyelan meydana geldi.
Heyelanın ardından bölgeye giden İlçe Özel İdare ekipleri, heyelan bölgesinde tedbirleri aldı.
İlçe Özel İdare Müdürü Selahaddin Demirhan, yolun onarımı için gerekli çalışmaların bir an önce başlayacağını söyledi.
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