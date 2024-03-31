Sivas\'ın Hafik ilçesinde kadınlar yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti

Sivas'ın Hafik ilçesi Yeniköy'de kadınlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.
Hafik ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki Yeniköy'de kadınlar, gündelik yaşamları ile düğün, bayram gibi özel günlerde giydikleri yöresel kıyafetle oy verme işlemini gerçekleştirdi.
210 seçmenin bulunduğu ve yaş ortalamasının 60'ın üstünde olduğu köyde, seçmenlerin bazıları ellerindeki sopaları baston gibi kullanarak sandık başına geldi.
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye valileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte oy kullanmaya gitti. Vali Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise eşiyle birlikte oy kullanarak seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'ndaki sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oy kullanmak için Fatih İlk Okulu'na gitti. Vali Yazıcı, seçim sürecinin olumsuzluklarla karşılaşmadan devam ettiğini belirterek, Malatya için hayırlı sonuçlar diledi.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, oyunu kullandığı Cumhuriyet Ortaokulu'nda seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını ifade eden Serdengeçti, Giresun'da demokrasi bayramının güzel şekilde tecelli ettiğini söyledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in oy kullanmasının ardından, önünde taşınan kalp krizi geçiren vatandaşı fark etmemesi dikkat çekti.
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