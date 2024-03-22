Sivas\'ın Hafik, Ulaş ve Gemerek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Mersin'de 88 şüpheli çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı

Mersin'de polisin operasyonunda çeşitli suçlara karışan 88 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi tarafından başlatılan çalışma sonucunda dolandırıcılık, yaralama, fuhuş amacıyla yer temin etmek, hırsızlık, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına karışan zanlıların adresleri belirlendi. Kent genelinde gerçekleşen operasyonda 88 şüpheli yakalandı ve emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.