Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan 2 bin 500 dekarlık anason hasadı başladı - Son Dakika
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan 2 bin 500 dekarlık anason hasadı başladı

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan 2 bin 500 dekarlık anason hasadı başladı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Bozkurt köyünde, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan anasonun hasadı yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt ile Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, hasat programına katılarak ürünle ilgili incelemelerde bulundu.

??????? Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan anason hasadı gerçekleştirildi.

Bozkurt köyünde yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanda ekimi yapılan anasonun hasat programına, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt ile Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu katıldı.

Yurt, hasadı yapılan ürünü inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, yaptığı açıklamada, ilçede alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasının üreticiler açısından önemli olduğunu ifade ederek, anason üretiminin bölge tarımına katkı sağladığını söyledi.

Üretici Ceyhun Kalkan da anasonun farklı sektörlerde değerlendirilen önemli bir tarım ürünü olduğunu belirterek, "Üretilen ürünün başta kozmetik ve ilaç sanayisi olmak üzere yaygın kullanım alanları bulunmaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Şarkışla, Bozkurt, Ekonomi, Güncel, Tarım, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan 2 bin 500 dekarlık anason hasadı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan 2 bin 500 dekarlık anason hasadı başladı - Son Dakika
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