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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

Yıldırım Mahallesi 2. Sokak'ta engelli oğlu G.T. (44) ile yaşayan H.T'nin (77) evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev zarar gördü.

Anne ve oğlunun, yangın başladığında evden çıktığı öğrenildi.